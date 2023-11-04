Evdeki Tüm İlaçları Çöpe Atın! Asırlara Damga Vurmuş Şalgam Çorbası Geliyor

Şalgamı tüketmenin kış aylarına en uygun en güzel yoluyla geldik! Şalgam Çorbası Tarifi Şalgam Çorbası Nasıl Yapılır?

Evdeki Tüm İlaçları Çöpe Atın! Asırlara Damga Vurmuş Şalgam Çorbası Geliyor
Şalgam Çorbası Tarifi Şalgam Çorbası Nasıl Yapılır?
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Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi, hem sağlıklı hem de lezzetli bir çorba olan şalgam çorbası tarifiyle karşınızdayız. Şalgamın kendine özgü lezzeti, bulgurun doyuruculuğu ve baharatların aroması bu çorbayı özel kılıyor. Ayrıca, bu tarifle sağlıklı beslenme yolunda önemli bir adım atmış olacaksınız.

Şalgam çorbası, içeriğindeki malzemelerle vitamin ve mineral deposu bir seçenek sunar. Şalgamın antioksidan özellikleri, bulgurun lif zenginliği ve baharatların bağışıklık sistemine katkısıyla sofranıza sağlık getirecek. Üstelik bu tarif oldukça basit ve pratik. Soğuk günlerde içinizi ısıtacak bu çorbayı denemek için daha fazla beklemeyin. Şalgam çorbası, hem ailenizin hem de misafirlerinizin favorisi olacak. Şimdi, mutfağa adım atıp tarifi deneme vakti geldi!

Şalgam Çorbası Tarifi Şalgam Çorbası Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy şalgam
    1 çay bardağı pilavlık bulgur
    1 çorba kaşığı un (tepeleme)
    1 adet orta boy soğan
    1 çorba kaşığı sıvı yağ
    1,5 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
    6 su bardağı su
    Tuz

Şalgam Çorbası Tarifi Şalgam Çorbası Nasıl Yapılır?

Şalgam Çorbası Tarifi:

  • İlk adım olarak, şalgamları yıkayıp kabuklarını soyun ve rendenin ince tarafıyla rendeleyin.
  • Rendelenmiş şalgamı ve bulguru bir tencereye alın, üzerine 4 su bardağı su ekleyin ve tencereyi ocağa koyun.
  • Karışım kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 5-7 dakika kadar arada bir karıştırarak pişirin.
  • Ayrı bir kasede bir kaşık unu biraz su ile iyice karıştırın ve yavaş yavaş tencereye ekleyin.
  • Topaklanmaması için karıştırmaya devam edin.
  • Başka bir tavada sıvı yağında kıyılmış soğanı kavurun ve içine kırmızı pul biberi ekleyin.
  • Soğanlı karışımı tencerede kaynamakta olan çorbaya ekleyip tatlandırın. Çorbanın kıvamını isteğe göre sıcak su ilave ederek inceltebilirsiniz.

Şalgam Çorbası: Sağlıklı ve Lezzet Dolu Bir Seçenek!

Şalgam çorbası, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenektir. Şalgamın benzersiz tadı ve bulgurun besleyici özellikleri bu çorbayı özel kılar. Ayrıca, içerdiği malzemelerle besleyici bir öğün sunar. Şalgam çorbası, soğuk kış günlerinde sizi ısıtacak mükemmel bir seçenek olarak sofralarınıza konuk olabilir. Şimdi bu basit tarifi deneyerek, ailenize ve sevdiklerinize lezzetli bir sürpriz yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

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