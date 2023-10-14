Lokantalara Taş Çıkartacak Meze Tarifleri! Parmaklarınızı Yiyeceğiniz Efsane Meze Tarifleri!
Daha önce yediğiniz tüm mezeleri unutun! Birbirinden lezzetli meze tariflerini en özel formülleriyle sizin için araştırdık! Parmaklarınızı yiyeceğiniz muhteşem meze tarifleri yazımızda!
Lokantadaki mezelere taş çıkaracak tarifleri sizinler için paylaşıyoruz! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz efsane meze tarifleri! Bağımlısı olacağınız meze tariflerimiz detayları birlikte yazımızda!
Nohut ve Tahinin Muhteşem Karışımı: Humus
Malzemeler;
- 2 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tane limonun suyu
- 5 yemek kaşığı tahin
- 3 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
- 2-3 tane küp buz
- Dilediğiniz ölçüde tuz
- Servis İçin;
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı sumak
- 1 yemek kaşığı haşlanmış nohut
- İnce kıyılmış maydanoz
Yapılışı;
- Haşladığınız nohutları su dolu kabın içerisine alarak kabuklarını güzelce ayıklayın.
- Ayıkladığınız nohutların üzerine limon suyu damlatarak blender yardımıyla ezin.
- Buzlar hariç kalan tüm malzemeleri ezdiğiniz nohuta ekleyin ve ezme işlemine bir süre devam edin.
- Ezme işlemini yaparken buzları da nohutun içine ekleyin ve buzların erimesini sağlayın.
- Humusunuzu servis tabağınıza alın ve üzerine; zeytinyağını, sumağı, haşlanmış nohutu ve ince kıyılmış maydanozları serpiştirin. Humusunuz hazır, afiyet olsun.
Peynir ve Yoğurtun Birleşimi: Haydari
Malzemeler;
- 200 gram süzme yoğurt
- 1 küp süzme peynir
- 2-3 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı kuru nane
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Servis için;
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Bir tutam taze nane
Yapılışı;
- Süzme peynirinizi çatal yardımıyla güzelce ezin.
- Tereyağını ocakta erittikten sonra üzerine kuru nane ve sarımsak ekleyin.
- Yoğurt, tereyağlı karışım ve tuzu peynirin üzerine ekleyin ve iyice karıştırın.
- Haydarinizi servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı ve taze naneyi ekleyin.
- Haydariniz servise hazır, afiyet olsun.
Kuru Domates Mezesi
Malzemeler;
- 1 su bardağı kuru domates (öncesinde sıcak suda bekletin)
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı galeta unu (kıtır ekmekte olur)
- 3 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 avuç ceviz içi
- 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı tuz
Yapılışı;
- Bütün malzemeleri rondoya koyun ve güzelce çektirin.
- Pürüzsüz bir kıvam olmasına dikkat edin.
- Kıvamına göre dilerseniz sıcak su ekleyebilirsiniz.
- Kuru domates mezeniz hazır, istediğiniz gibi üzerini süsleyebilir, kızarmış ekmekle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Adı Gibi Tadı da Müthiş Olan: Atom
Malzemeler;
- 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber
- 5-6 tane kurutulmuş acı biber (Arnavut biberi)
Yapılışı;
- Tereyağınızı ve zeytinyağınızı bir tavanın içine alarak eritin.
- Üzerine acı biberlerinizi ve kırmızı toz biberinizi koyarak yaklaşık 3-4 dakika yağda karıştırın.
- Ayrı bir kâsede süzme yoğurdunuzu ve ezilmiş sarımsaklarınızı güzelce karıştırın.
- Hazırladığınız peyniri servis tabağına alın, yağı ve biberleri üzerine ekleyin.
- Atomunuz hazır, acı severler bu tada bayılacaksınız. Afiyet olsun.
Fasulyenin Bambaşka Hali: Fasulye Mezesi
Malzemeler;
- 2 su bardağı haşlanmış fasulye
- 2-3 dal maydanoz
- 2-3 dal dereotu
- 3 diş sarımsak
- 1 tane limonun suyu
- 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay bardağından biraz az zeytinyağı
Yapılışı;
- Bütün malzemeleri rondoya koyun ve güzelce çektirin.
- Çektirdiğiniz mezeyi servis tabağına alın ve üzerini dilediğiniz gibi süsleyin.
- Fasulye mezeniz hazır, deneyeceklere afiyet olsun.