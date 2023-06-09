Paranızı cebinizde tutan tarif! Çay saatinizi lezzetlendiren limonlu cheesecake
Çay saatinizi lezzetlendirecek olan enfes limonlu cheesecake tatlısını hiç pişirmeden yapabilirsiniz. Paranızı cebinizde tutan bu tarif sayesinde arkadaşlarınızı akrabalarınızı ve ailenizi mutlu edebilirsiniz. İşte pişmeden yapılan limonlu cheesecake tarifi...
Yaz aylarının en çok tercih edilen soğuk lezzetlerinden biri olan limonlu cheesecake tarifiyle çay saatlerini lezzetlendirebilirsiniz. Paranızı cebinizde bırakan fırın ya da ocak kullanmadan yapılan bu lezzet sayesinde ailenizi mutlu edebilirsiniz. Ayrıca C vitamini bakımından lezzetli olan limonlu cheesecake'nizi yiyenler el lezzetinizi kıskanacak. Limonlu cheesecake İtalya tatlısının aromatik halidir.
Ülkemizde son 10 yıldır popüler hale gelen bu lezzetin içerinde ayrıca Türk damak zevkine uyum sağlayan bir tarif algoritması mevcuttur.
LİMONLU CHEESECAKE NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
50 gram yulaflı bisküvi
20 gram eritilmiş tereyağı
Yarım çay bardağı toz fındık
Kreması için;
Bir paket labne
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım paket vanilya
1 adet yumurta
Yarım paket krema
Bir adet limon rendesi
Limon sosu için;
Yarım su bardağı su
Bir tatlı kaşığı nişasta
3 yemek kaşığı toz şeker
Yarım adet limon suyu
Bir adet limon kabuğu rendesi
Çay kaşığı ucu zerdeçal
YAPILIŞI
Bir kabın içine yulaflı bisküviyi, tereyağını ve fındıkları koyup karıştırın.
Yumuşak bir kıvam alınca dayanıklı bir cam tepsiyi yıkayın suyunu kurulamadan bu malzemeleri dibine yayın.
Arından başka bir kabın içinde krema malzemelerini koyup karıştırın. Dilerseniz blendırdan geçirin.
Akabinde bunu da üzerine dökün.
Son olarak başka bir kapta ise sos malzemelerini karıştırıp en üste dökün ve buzdolabına koyun.
3 saat sonra dilimleyip tüketin.
Afiyet şifa olsun...