Paranızı cebinizde tutan tarif! Çay saatinizi lezzetlendiren limonlu cheesecake

Çay saatinizi lezzetlendirecek olan enfes limonlu cheesecake tatlısını hiç pişirmeden yapabilirsiniz. Paranızı cebinizde tutan bu tarif sayesinde arkadaşlarınızı akrabalarınızı ve ailenizi mutlu edebilirsiniz. İşte pişmeden yapılan limonlu cheesecake tarifi...

Paranızı cebinizde tutan tarif! Çay saatinizi lezzetlendiren limonlu cheesecake
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak

Yaz aylarının en çok tercih edilen soğuk lezzetlerinden biri olan limonlu cheesecake tarifiyle çay saatlerini lezzetlendirebilirsiniz. Paranızı cebinizde bırakan fırın ya da ocak kullanmadan yapılan bu lezzet sayesinde ailenizi mutlu edebilirsiniz. Ayrıca C vitamini bakımından lezzetli olan limonlu cheesecake'nizi yiyenler el lezzetinizi kıskanacak. Limonlu cheesecake İtalya tatlısının aromatik halidir. 

Ülkemizde son 10 yıldır popüler hale gelen bu lezzetin içerinde ayrıca Türk damak zevkine uyum sağlayan bir tarif algoritması mevcuttur. 

cheesecake tarifi

LİMONLU CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

50 gram yulaflı bisküvi

20 gram eritilmiş tereyağı 

Yarım çay bardağı toz fındık 

Kreması için;

Bir paket labne 

Yarım su bardağı toz şeker 

Yarım paket vanilya 

1 adet yumurta 

Yarım paket krema 

Bir adet limon rendesi 

Limon sosu için;

Yarım su bardağı su 

Bir tatlı kaşığı nişasta 

3 yemek kaşığı toz şeker 

Yarım adet limon suyu 

Bir adet limon kabuğu rendesi 

Çay kaşığı ucu zerdeçal

limonlu cheesecake tarifi

YAPILIŞI 

Bir kabın içine yulaflı bisküviyi, tereyağını ve fındıkları koyup karıştırın. 

Yumuşak bir kıvam alınca dayanıklı bir cam tepsiyi yıkayın suyunu kurulamadan bu malzemeleri dibine yayın. 

Arından başka bir kabın içinde krema malzemelerini koyup karıştırın. Dilerseniz blendırdan geçirin. 

Akabinde bunu da üzerine dökün. 

Son olarak başka bir kapta ise sos malzemelerini karıştırıp en üste dökün ve buzdolabına koyun. 

3 saat sonra dilimleyip tüketin. 

Afiyet şifa olsun...

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