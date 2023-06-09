Paranızı cebinizde tutan tarif! Çay saatinizi lezzetlendiren limonlu cheesecake

Yaz aylarının en çok tercih edilen soğuk lezzetlerinden biri olan limonlu cheesecake tarifiyle çay saatlerini lezzetlendirebilirsiniz. Paranızı cebinizde bırakan fırın ya da ocak kullanmadan yapılan bu lezzet sayesinde ailenizi mutlu edebilirsiniz. Ayrıca C vitamini bakımından lezzetli olan limonlu cheesecake'nizi yiyenler el lezzetinizi kıskanacak. Limonlu cheesecake İtalya tatlısının aromatik halidir.

Ülkemizde son 10 yıldır popüler hale gelen bu lezzetin içerinde ayrıca Türk damak zevkine uyum sağlayan bir tarif algoritması mevcuttur.

LİMONLU CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

50 gram yulaflı bisküvi

20 gram eritilmiş tereyağı

Yarım çay bardağı toz fındık

Kreması için;

Bir paket labne

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım paket vanilya

1 adet yumurta

Yarım paket krema

Bir adet limon rendesi

Limon sosu için;

Yarım su bardağı su

Bir tatlı kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı toz şeker

Yarım adet limon suyu

Bir adet limon kabuğu rendesi

Çay kaşığı ucu zerdeçal

YAPILIŞI

Bir kabın içine yulaflı bisküviyi, tereyağını ve fındıkları koyup karıştırın.

Yumuşak bir kıvam alınca dayanıklı bir cam tepsiyi yıkayın suyunu kurulamadan bu malzemeleri dibine yayın.

Arından başka bir kabın içinde krema malzemelerini koyup karıştırın. Dilerseniz blendırdan geçirin.

Akabinde bunu da üzerine dökün.

Son olarak başka bir kapta ise sos malzemelerini karıştırıp en üste dökün ve buzdolabına koyun.

3 saat sonra dilimleyip tüketin.

Afiyet şifa olsun...