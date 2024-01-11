Beta-karoten, C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengin olan tatlı patates, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel sağlığı destekleyebilir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Beta-karotenin bir öncüsü olan A vitamini, göz sağlığını destekleyebilir ve görme fonksiyonlarını iyileştirebilir. Tatlı patates, bu vitaminin iyi bir kaynağıdır. Bu faydaları sayesinde Güney Koreliler sıklıkla tüketiyor.

Sabah Akşam Yiyin Kilo Aldırmıyor! Bağırsakların Motorini Tatlı Patates Tarifleri

Fırınlanmış Tatlı Patates Kızartması

Malzemeler

Tatlı patates

Zeytinyağı

Tuz, karabiber, baharatlar (isteğe bağlı)

Yapılışı

Tatlı patatesleri soyun ve uzun şeritler halinde doğrayın.

Fırın tepsisine tatlı patatesleri yerleştirin.

Zeytinyağı, tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatları ekleyin.

200°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

Tatlı Patates Püresi

Malzemeler

Tatlı patates

Tereyağı

Süt

Tuz, karabiber

Yapılışı

Tatlı patatesleri haşlayın veya fırında pişirin.

Kabuklarını soyup ezin veya rendeleyin.

Tereyağı, süt, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

Tatlı Patates Çorbası

Malzemeler

Tatlı patates

Soğan

Sarımsak

Sebze suyu veya tavuk suyu

Tuz, karabiber, baharatlar

Yapılışı

Soğanı ve sarımsağı doğrayın, tatlı patatesi küp şeklinde kesin.

Bir tencerede soğanı soteleyin, ardından sarımsağı ekleyin.

Tatlı patatesleri ekleyin ve sebze suyu veya tavuk suyu ile pişirin.

Baharatlar, tuz ve karabiber ekleyerek çorbayı tamamlayın.

Tatlı Patates Salatası

Malzemeler

Haşlanmış tatlı patates

Mayonez

Hardal

Tuz, karabiber

Taze soğan veya dereotu (isteğe bağlı)

Yapılışı

Haşlanmış tatlı patatesleri küp şeklinde doğrayın.

Mayonez, hardal, tuz, karabiber ekleyerek karıştırın.

İsteğe bağlı olarak taze soğan veya dereotu ekleyebilirsiniz.