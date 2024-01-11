Sabah Akşam Yiyin Kilo Aldırmıyor! Bağırsakların Motorini Tatlı Patates Tarifleri
Güney Korelilerin kilo almamasının nedeni tatlı patates! Hem kahvaltıda hem akşam yemeğinde her çeşidini yaparak tükettiklerini biliyor muydunuz? İşte bağırsakları motorin gücü olan tatlı patates tarifleri
Beta-karoten, C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengin olan tatlı patates, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel sağlığı destekleyebilir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Beta-karotenin bir öncüsü olan A vitamini, göz sağlığını destekleyebilir ve görme fonksiyonlarını iyileştirebilir. Tatlı patates, bu vitaminin iyi bir kaynağıdır. Bu faydaları sayesinde Güney Koreliler sıklıkla tüketiyor.
Sabah Akşam Yiyin Kilo Aldırmıyor! Bağırsakların Motorini Tatlı Patates Tarifleri
Fırınlanmış Tatlı Patates Kızartması
Malzemeler
Tatlı patates
Zeytinyağı
Tuz, karabiber, baharatlar (isteğe bağlı)
Yapılışı
Tatlı patatesleri soyun ve uzun şeritler halinde doğrayın.
Fırın tepsisine tatlı patatesleri yerleştirin.
Zeytinyağı, tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatları ekleyin.
200°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.
Tatlı Patates Püresi
Malzemeler
Tatlı patates
Tereyağı
Süt
Tuz, karabiber
Yapılışı
Tatlı patatesleri haşlayın veya fırında pişirin.
Kabuklarını soyup ezin veya rendeleyin.
Tereyağı, süt, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
Tatlı Patates Çorbası
Malzemeler
Tatlı patates
Soğan
Sarımsak
Sebze suyu veya tavuk suyu
Tuz, karabiber, baharatlar
Yapılışı
Soğanı ve sarımsağı doğrayın, tatlı patatesi küp şeklinde kesin.
Bir tencerede soğanı soteleyin, ardından sarımsağı ekleyin.
Tatlı patatesleri ekleyin ve sebze suyu veya tavuk suyu ile pişirin.
Baharatlar, tuz ve karabiber ekleyerek çorbayı tamamlayın.
Tatlı Patates Salatası
Malzemeler
Haşlanmış tatlı patates
Mayonez
Hardal
Tuz, karabiber
Taze soğan veya dereotu (isteğe bağlı)
Yapılışı
Haşlanmış tatlı patatesleri küp şeklinde doğrayın.
Mayonez, hardal, tuz, karabiber ekleyerek karıştırın.
İsteğe bağlı olarak taze soğan veya dereotu ekleyebilirsiniz.