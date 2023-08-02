Tüm köylüler sır gibi saklamıştı. Oysa taş gibi yoğurt mayalama tekniğiymiş

Yoğurt, sütün fermente edilmesiyle yapılan bir süt ürünüdür. Yoğurt yapımı için sütün öncelikle kaynatılıp soğutulması gerekmektedir. Daha sonra yoğurt mayası veya yoğurt kültürü eklenerek süt mayalanır ve yoğurt kıvamını alır.

Evde yoğurt yapmak oldukça kolaydır. Bunun için öncelikle pastörize süt kullanılması önerilir. Süt kaynatılıp oda sıcaklığına gelinceye kadar soğutulur. Daha sonra yoğurt mayası veya yoğurt kültürü eklenerek karıştırılır ve kavanoza doldurulur. Kavanozun ağzı kapatılır ve sıcak bir yere konularak 6-8 saat bekletilir. Bu süreçte süt mayalanır ve yoğurt kıvamını alır.

Yoğurt, sindirim sistemine faydalı bakteriler içerdiği için sağlıklı bir besindir. Evde yapılan yoğurt ise daha doğal ve katkısız olduğu için daha sağlıklı olabilir. Ancak, yoğurt yaparken hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kullanılacak malzemeler önceden temizlenmeli ve sterilize edilmelidir.

EVDE TAŞ GİBİ YOĞURT MAYALAMA TEKNİĞİ

Lezzet.com.tr sitesinde evde taş gibi yoğurt mayalamanın tekniği paylaşıldı. İşte tüm ustaların gizlediği o tarif

Malzemeler



1 litre süt

2 yemek kaşığı yoğurt



Ev Yapımı Yoğurt Nasıl Yapılır?



Sütü derin bir tencere içerisine alın ve orta ateşte kaynatın.

Sütün üzerinde köpükler oluşmaya başladığında tahta kaşık ile sütü karıştırın ve havalanmasını sağlayın.

Süt kaynama noktasına geldiğinde kısık ateşe alın ve 10 dakika daha pişirin.

Cam veya seramik bir kabı masa örtüsünün ortasına alın. Kaynayan sütü kabın içerisine dökün ve ılıması için bekleyin.

Sütün uygun sıcaklığına gelip gelmediğini anlamak için, serçe parmağınızın ucunu süte batırın ve içinizden 10'a kadar sayın. Parmağınız bu süre boyunca sıcaklığa dayanabiliyorsa, süt uygun sıcaklığa gelmiş demektir.

Küçük bir kase içine bir miktar ılık süt alın. Sütün üzerine 2 yemek kaşığı yoğurdu ekleyin ve tahta kaşık ile karıştırın. Ardından bu karışımı ılınan süte ilave ederek karıştırın.

Sütlü karışımı koyduğunuz kabı temiz bir tülbent ile örtün. Sütün mayalanması için örtü ile alt ve üst kısımlarını örtün.

Yaklaşık 6 saat sonra mayalanan sütün üzerini açın ve tencereyi buzdolabına koyun.

Kıvamın tutması için hazırladığınız yoğurdu 1 gece dinlendirin. Afiyet olsun

YOĞURTLA İLGİLİ BİLİNMEYEN 6 FAYDA

1. Sindirim Sistemi Sağlığı: Yoğurt, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına yardımcı olur. İçerdiği probiyotikler sayesinde sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin çoğalmasını destekler ve sindirim sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

2. Bağışıklık Sistemi Güçlendirici: Yoğurt, bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinler arasında yer alır. İçerdiği vitaminler, mineraller ve probiyotikler sayesinde vücudumuzun hastalıklara karşı direncini artırır ve bağışıklık sistemimizi destekler.

3. Kalsiyum Deposu: Yoğurt, kalsiyum açısından zengin bir besindir. Kalsiyum, kemik ve diş sağlığı için önemlidir. Düzenli yoğurt tüketimi, kemiklerin güçlenmesine ve osteoporoz riskinin azalmasına yardımcı olur.

4. Protein Kaynağı: Yoğurt, yüksek protein içeriğiyle bilinir. Protein, vücuttaki hücrelerin yapı taşıdır ve birçok önemli fonksiyonu yerine getirir. Yoğurt tüketimi, günlük protein ihtiyacını karşılamada yardımcı olur.

5. Sindirim Sistemi Rahatlatıcı: Yoğurt, mide rahatsızlıklarının hafifletilmesine yardımcı olur. Sindirim sistemindeki asidik ortamı nötralize ederek mide yanması ve reflü gibi sorunları azaltır.

6. Besin Değerleri: Yoğurt, düşük kalorili ve besleyici bir gıdadır. İçerdiği vitaminler, mineraller ve probiyotikler sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar. Aynı zamanda tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

Derleme: Ulusal.com.tr