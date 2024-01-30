Virüs ve enfeksiyonların korkulu rüyası! En hızlı tavuk çorbası nasıl yapılır?

Tavuk çorbası, dünya genelinde sevilen ve hastalık dönemlerinde de tercih edilen besleyici bir çorbadır. Boğaz ağrılarına akciğer tıkanmasına neden olan enfeksiyonları anında kesen şifa kaynağı tavuk suyunu en hızlı yapmanın yolunu sizler için keşfettik.

TAVUK SUYU ÇORBA NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 adet tavuk göğsü veya but (kemikli ve derili olması daha lezzetli bir çorba için tercih edilir)

1 büyük soğan

2-3 diş sarımsak

2-3 adet havuç

2-3 adet patates

1 adet defne yaprağı (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber ve diğer baharatlar (kekiğe, maydanoz gibi)

Yeterli miktarda su (yaklaşık 1,5-2 litre)

Zeytinyağı veya tereyağı

Hazırlık Aşamaları

Tavuğu iyice yıkayın ve büyük parçalara ayırın.

Havuç ve patatesleri soyun ve küçük parçalara kesin. Soğanı ve sarımsağı soyun.

Büyük bir tencerede biraz zeytinyağı veya tereyağı kızdırın. Tavuğu ekleyin ve her iki tarafını da hafifçe kızartın.

Kızartılan tavuğun üzerine doğranmış soğan, sarımsak, havuç, patates ve defne yaprağını ekleyin. Tuz, karabiber ve diğer baharatları da ekleyin.

Tencereye suyu ekleyin. Su, tavuk ve sebzeleri tamamen kaplamalıdır. Tencerenin kapağını kapatın ve çorbanın kaynamasını bekleyin.

Çorba kaynadıktan sonra ateşi kısın ve tavuk iyice pişene kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Tavuk piştikten sonra, onu çorbadan çıkarın ve etini kemiklerinden ayırın. Tavuk etini çorbaya geri ekleyin. İsterseniz, bu aşamada el blenderı ile çorbayı pürüzsüz hale getirebilirsiniz.

Tuz, karabiber ve diğer baharatların tadına bakın ve gerekirse ayarlayın. Çorba hazır olduğunda sıcak servis yapın.

Servis Önerisi

Çorbanızı taze maydanoz veya kekik ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Limon suyu, çorbanıza taze bir tat katacaktır.

Eğer isterseniz, çorbaya erişte veya pirinç ekleyerek daha doyurucu bir hale getirebilirsiniz.

Tavuk çorbası, özellikle soğuk kış günlerinde veya hasta hissedildiğinde mükemmel bir seçenektir. Hem besleyici hem de lezzetli olan bu çorba, aynı zamanda hazırlaması kolaydır.