Yeşil fasulyeyi saklarken dikkat! Bozulmaması için aşçıların uyguladığı yöntem

Yeşil fasulye, hem lezzeti hem de sağlıklı yapısıyla sofralarımızın vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Ancak, mevsiminde taze fasulyeleri tüketemediğimiz zamanlarda, doğru saklama yöntemleriyle bu lezzetli sebzeyi kış boyunca da taze tutabiliriz.

İşte size, aşçıların uyguladığı ve yeşil fasulyenin bozulmadan saklanmasını sağlayan 3 yöntem:

1. Dondurma yöntemi:

Yeşil fasulyeleri yıkayıp, kuruladıktan sonra dondurucu poşetlerine koyun ve derin dondurucuda saklayın. Bu yöntemle, fasulyelerin tazeliği korunacak ve kış boyunca kullanıma hazır olacak.

2. Konserve yapma yöntemi:

Yeşil fasulyeleri temizleyip, kaynar suya atarak 3-4 dakika haşlayın. Ardından, soğuk suya batırarak süzün ve konserve kavanozlarına yerleştirin. Üzerine kaynar su doldurun ve kavanozları kapatarak, kaynar su dolu bir tencerede 20-30 dakika kaynatın. Bu yöntemle, yeşil fasulyeleri kış boyunca taze olarak tüketebilirsiniz.

3. Tuzlama yöntemi:

Yeşil fasulyeleri yıkayıp, kuruladıktan sonra tuzlu suda haşlayın. Ardından, süzün ve cam kavanozlara yerleştirin. Üzerine zeytinyağı ve baharatlar ekleyin ve kavanozları kapatarak buzdolabında saklayın. Bu yöntemle, yeşil fasulyelerin lezzeti korunacak ve kış boyunca taze olarak tüketebileceksiniz.

YEŞİL FASULYENİN FAYDALARI

Ulusal.com.tr'de yer alan içerikte; Yeşil fasulyenin faydaları sıralandı. İşte bilmeniz gereken o faydalar

Yeşil fasulye, hem lezzetli hem de sağlıklı bir sebzedir. Yemeklerin yanında garnitür olarak kullanıldığı gibi, ana yemeklerde de başrol oynayabilir. Hem vitamin hem de mineral açısından zengin olan yeşil fasulyenin birçok faydası vardır. İşte yeşil fasulyenin sağlığımıza olan 5 faydası:

1. Lif içeriği ile sindirim sistemini düzenler: Yeşil fasulye, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Lif, sindirim sürecini hızlandırır ve kabızlık gibi sorunların önüne geçer. Ayrıca, lif açısından zengin bir besin olan yeşil fasulye, tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne de yardımcı olur.

2. Antioksidan deposu: Yeşil fasulye, antioksidanlar açısından zengin bir sebzedir. Antioksidanlar, vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma sürecini yavaşlatır ve hücrelerimizi korur. Ayrıca, antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

3. Vitamin ve mineral kaynağı: Yeşil fasulye, birçok vitamin ve mineral içerir. Özellikle A, C ve K vitaminleri ile demir, kalsiyum ve potasyum gibi mineralleri içermesiyle dikkat çeker. Bu vitamin ve mineraller, vücudun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar ve birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olur.

4. Kan şekeri kontrolü: Yeşil fasulye, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Yavaş sindirilen karbonhidratlar içeren yeşil fasulye, kan şekerinin ani yükselmesini engeller ve insülin direnci riskini azaltır.

5. Kalp sağlığını destekler: Yeşil fasulye, kalp sağlığını destekleyen birçok besin öğesi içerir. Potasyum, kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olurken, lif içeriği de kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalıklarının riskini azaltır. Ayrıca, antioksidanlar da damar sağlığını koruyarak kalp krizi riskini azaltır.

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