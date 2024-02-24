Aydın'da Hatay rüzgârı

Aydın’da Hatay gastronomi rüzgarı esiyor. Efeler diyarı Aydın’da Ayter Fuar alanında Hatay, kültürü ve damak çatlatan yöresel lezzetleri ile görücüye çıktı. Hatay Gastronomi etkinliğinde Kağıt kebabından tepsi kebabına, içli köftesinden oruk kebabına, biberliği ekmeğinden tatlıların şahı künefesine, salçasından biberine ve lezzetli kırık yeşil zaytinine Hatay’ın onlarca yöresel zenginliği stantlardaki yerini aldı.

Fuarın açılış gününde Mehteran konserinin yanısıra çocuklar için de renkli aktiviteler düzenlendi. Etkinlik 05 Mart Salı gününe kadar halka açık olacak.