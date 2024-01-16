Balıkesir'de Yücel Yılmaz'ın adaylığı adeta törenle kutlandı! AHP Meydanında dev karşılama!

AK Parti’nin yeniden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Adayı olarak açıklanan mevcut başkan Yücel Yılmaz, İstanbul dönüşünde Balıkesirlilerin muhteşem coşkusu ile bayram havasında karşılandı. Mahşeri kalabalığın yaşandığı Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndan vatandaşlara seslenen Başkan Yılmaz “Balıkesir’imize hizmet etmek bizim için en onurlu, en gururlu görev. Balıkesir’i, Türkiye’nin bir numarası yapmak için çok çalışacağız.” dedi.

Dün, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı’nda, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak açıklanan mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı, Balıkesirliler yollarda karşıladı. Büyük bir sevgi seliyle Değirmen Boğazı Mevkiinde karşılanan Başkan Yücel Yılmaz’ın aracını Paşaalanı Mahallesi’nde de durduran Balıkesirliler, sevinçlerini dile getirdi.

Ardından Ordu Evi önünde araçtan inen Başkan Yücel Yılmaz, eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte vatandaşlar tarafından yağan yağmura rağmen büyük bir mutluluk ve yoğun ilgisiyle karşılandı. Milli Kuvvetler Caddesi’nden, Ali Hikmet Paşa Meydanı’na beraberindeki coşkulu Balıkesirlilerle birlikte yürüyen Başkan Yücel Yılmaz, alana geldiğinde vatandaşların tezahüratlarıyla karşılandı.

AK PARTİ BALIKESİR İL BAŞKANI: "AK KADROLAR YÜCEL YILMAZ’IN ARKASINDA"

Gerçekten çok sevinçli ve mutlu olduklarını fakat bir yanlarının hayatını kaybeden İl "Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için yasta olduğunu söyleyerek açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir şunları ifade etti:

- Yücel Başkan, yaptığı tüm çalışmalarda 20 ilçede hiç ayrım yapmadan, kırsaldan Körfez’e her yeri inşa etti ve inşa etmeye de devam edecek. Bizler, AK Kadrolar olarak Yücel Başkanımıza destek olmaya devam edeceğiz. AK Kadrolar olarak 20 ilçemizde Yücel Başkanımızın arkasında dimdik duracağız. MHP İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakında hep birlikteyiz.

MHP BALIKESİR İL BAŞKANI: “YÜCEL BAŞKANIMIZLA BERABERİZ”

Balıkesir’in 20 ilçesinden gelerek alanı dolduran vatandaşlara teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Niyazi Tunç “Sayın Genel Başkanımızın Balıkesir’e çok selamları var. Cumhur İttifakı olarak Yücel Başkanımızla hep beraber bir arada olacağız. Hepinize teşekkür ederim.” dedi.



AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ÖZTAYLAN: "USTALIK DÖNEMİ BAŞLAYACAK"

8 ay önceki genel seçimlerde dur durak bilmeden çalışan Yücel Yılmaz’a şimdi de kendilerinin güçlü bir şekilde destek vereceklerini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan şunları dile getirdi:

- Balıkesir’e AK Parti’nin bayrağını tekrar dikeceğiz. Karesi’de çıraklık devrini tamamlayan, Büyükşehir’de kalfalık dönemini tamamlayan, şu anda da ustalık dönemine başlayacak olan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Yücel Başkanımız için dur durak bilmeden çalışacağız.



BALIKESİR MİLLETVEKİLİ CANBER: "BALIKESİR AK PARTİ MÜHRÜNÜ VURMAYA HAZIR"

Coşkulu kalabalığın Balıkesir’e tekrar AK Parti mührünü vurmaya hazır olduğunu ifade eden Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey şunları söyledi:

- Daha yeni başlıyoruz. Balıkesir sokaklarında hep birlikte çalışacağız. Ziya Paşa’nın çok güzel bir sözü var; ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.’ Balıkesir Yücel Başkanımızın ve AK Belediyeciliğin eserleri her yerde var. Sizlerin desteğiyle bundan sonrada hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yücel Yılmaz’a hayırlı olsun.



YÜCEL: “ALLAH BÖYLE GÜZEL BİR ŞEHRE HİZMET ETMEYİ NASİP ETTİ”

Büyük bir alkış eşliğinde “Balıkesir onsuz olmaz, Başkanımız Yücel Yılmaz” sloganlarıyla selamlama konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuşmasına şu sözlerle başladı:

- Allah, bana nasip etti 2014-2019 yılları arasında Karesi Belediye Başkanlığı yapmayı. Sizlerle beraberdik. Bu şehirde gece gündüz arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Birçok arkadaşımız çok büyük emekler verdi. 2019’da Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘hadi Yücel, Büyükşehir sana emanet, yola devam’ dedi. Sizlerin desteğiyle; 31 Mart 2019’dan itibaren Allah böyle güzel bir şehrin tamamına hizmet etmeyi, tamamıyla dertlenmeyi, tamamıyla hemhal olmayı bize nasip etti.Gören gözler, bakan insanlar görür ki; Yücel Yılmaz ve ekibi hiç dinlenmeden yılın 365 gün bu şehre hizmet etti. Hizmet ederken yanımızda bir arkadaşımız daha vardı; Hüseyin Murat Uysal. Hüseyin Murat’ın bizlere bir emaneti var; ‘bu şehre ve bu şehrin gençlerine sahip çıkın’ dedi. Allah rahmet eylesin. Allah ondan razı olsun. Onu unutmayacağız, ailesini geride bırakmayacağız. Gençlerimizi onun emaneti olarak kabul edip, çalışmaya devam edeceğiz.

“BALIKESİR İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

Yücel konuşmasını gerçekleştirirken şunlara değindi:

- 2014’ten beri beraber gece gündüz çalışıyoruz, mesai harcıyoruz, dertleniyoruz, şehrimizi ve şehrimizin insanını seviyoruz. Bir yerde kimse geride kalmasın diye çalışıyoruz. Dün ekibimizle beraber; ilçe belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, ana teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıktık. Cumhurbaşkanımız oradan tüm Türkiye’ye, belediye başkan adaylarının 24’ünü ilan etti. Bir tanesi de Balıkesir Büyükşehir. Hamdolsun bir daha ‘görev senin devam edin Ben, buradaki kadroya çok teşekkür ediyorum. ‘Yücel, biz senden eminiz ve beraber bu işi yapacağız’ dediler. Ben çok güçlüyüm. Sımsıkı arkamda duran Cumhur İttifakı var. Bir şeyler için değil, hiçbir şey istemeden, biz bu devletin ve hükümetin arkasındayız diyen ittifakımız var. Teferruatlarla uğraşmıyoruz. Şartsız ve koşulsuz arkanızdayız diyen Sayın Devlet Bahçeli ve büyük yürekli ekibi arkamızda. Biz onlara teşekkür ediyoruz. 20 ilçede bir parti gibi, bir yürek gibi mücadelemizi vereceğiz.

“TOPYEKÛN KALKINMAK İÇİN 5 YIL ÇALIŞTIK”

Tekrar Belediye Başkan Adayı olan Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:

- Bizim derdimiz memlekete hizmet etmek. Gece gündüz çalışmamızın sebebi bu. Cumhurbaşkanımız diyor ki ‘Hizmetkâr olmak için aday olun. Görev istenmez, görev verilir.’ Bu şiarla arkadaşlarımızla beraber istişarelerimizi yapıyoruz, işlerimizi yoluna koyuyoruz. 31 Mart 2019’da seçildim. Seçildiğim gün, 20 ilçemizin belediye başkanını çağırdık. Aday olanları çağırdık, hangi partiden olursa olsun. Dedik ki herkesin bu şehre yapmak istediği şeyler var; ne yapmak isterdiniz? Her köye, kahveye gittiğimde vatandaş görevimizi söyledi. Bu şehrin ihtiyaçlarını, bu şehrin insanları bize söyledi. Bunların hepsini tek tek not aldık. Topyekûn kalkınmak için 5 yıl çalıştık. 20 ilçemiz var. 20 ilçenin her birini kalkındırıyoruz.

“BALIKESİR HER ŞEYİYLE TÜRKİYE’NİN 1 NUMARASI OLACAK”

Yücel konuşmasına şöyle devam etti: