Balıkesir'de Yücel Yılmaz'ın adaylığı adeta törenle kutlandı! AHP Meydanında dev karşılama!

AK Parti’nin yeniden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Adayı olarak açıklanan mevcut başkan Yücel Yılmaz, İstanbul dönüşünde Balıkesirlilerin muhteşem coşkusu ile bayram havasında karşılandı. Mahşeri kalabalığın yaşandığı Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndan vatandaşlara seslenen Başkan Yılmaz “Balıkesir’imize hizmet etmek bizim için en onurlu, en gururlu görev. Balıkesir’i, Türkiye’nin bir numarası yapmak için çok çalışacağız.” dedi.

Dün, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı’nda, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak açıklanan mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı, Balıkesirliler yollarda karşıladı. Büyük bir sevgi seliyle Değirmen Boğazı Mevkiinde karşılanan Başkan Yücel Yılmaz’ın aracını Paşaalanı Mahallesi’nde de durduran Balıkesirliler, sevinçlerini dile getirdi.

Ardından Ordu Evi önünde araçtan inen Başkan Yücel Yılmaz, eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte vatandaşlar tarafından yağan yağmura rağmen büyük bir mutluluk ve yoğun ilgisiyle karşılandı. Milli Kuvvetler Caddesi’nden, Ali Hikmet Paşa Meydanı’na beraberindeki coşkulu Balıkesirlilerle birlikte yürüyen Başkan Yücel Yılmaz, alana geldiğinde vatandaşların tezahüratlarıyla karşılandı.

Gerçekten çok sevinçli ve mutlu olduklarını fakat bir yanlarının hayatını kaybeden İl "Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için yasta olduğunu söyleyerek açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir şunları ifade etti:

- Yücel Başkan, yaptığı tüm çalışmalarda 20 ilçede hiç ayrım yapmadan, kırsaldan Körfez’e her yeri inşa etti ve inşa etmeye de devam edecek. Bizler, AK Kadrolar olarak Yücel Başkanımıza destek olmaya devam edeceğiz. AK Kadrolar olarak 20 ilçemizde Yücel Başkanımızın arkasında dimdik duracağız. MHP İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakında hep birlikteyiz.

Balıkesir’in 20 ilçesinden gelerek alanı dolduran vatandaşlara teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Niyazi Tunç “Sayın Genel Başkanımızın Balıkesir’e çok selamları var. Cumhur İttifakı olarak Yücel Başkanımızla hep beraber bir arada olacağız. Hepinize teşekkür ederim.” dedi.

8 ay önceki genel seçimlerde dur durak bilmeden çalışan Yücel Yılmaz’a şimdi de kendilerinin güçlü bir şekilde destek vereceklerini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan şunları dile getirdi:

Coşkulu kalabalığın Balıkesir’e tekrar AK Parti mührünü vurmaya hazır olduğunu ifade eden Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey şunları söyledi:

- Daha yeni başlıyoruz. Balıkesir sokaklarında hep birlikte çalışacağız. Ziya Paşa’nın çok güzel bir sözü var; ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.’ Balıkesir Yücel Başkanımızın ve AK Belediyeciliğin eserleri her yerde var. Sizlerin desteğiyle bundan sonrada hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yücel Yılmaz’a hayırlı olsun.

Büyük bir alkış eşliğinde “Balıkesir onsuz olmaz, Başkanımız Yücel Yılmaz” sloganlarıyla selamlama konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuşmasına şu sözlerle başladı:

Yücel konuşmasını gerçekleştirirken şunlara değindi:

Tekrar Belediye Başkan Adayı olan Yücel sözlerini şöyle sürdürdü:

- Bizim derdimiz memlekete hizmet etmek. Gece gündüz çalışmamızın sebebi bu. Cumhurbaşkanımız diyor ki ‘Hizmetkâr olmak için aday olun. Görev istenmez, görev verilir.’ Bu şiarla arkadaşlarımızla beraber istişarelerimizi yapıyoruz, işlerimizi yoluna koyuyoruz. 31 Mart 2019’da seçildim. Seçildiğim gün, 20 ilçemizin belediye başkanını çağırdık. Aday olanları çağırdık, hangi partiden olursa olsun. Dedik ki herkesin bu şehre yapmak istediği şeyler var; ne yapmak isterdiniz? Her köye, kahveye gittiğimde vatandaş görevimizi söyledi. Bu şehrin ihtiyaçlarını, bu şehrin insanları bize söyledi. Bunların hepsini tek tek not aldık. Topyekûn kalkınmak için 5 yıl çalıştık. 20 ilçemiz var. 20 ilçenin her birini kalkındırıyoruz.