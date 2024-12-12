BBP ilçe başkanı araçta ölü bulundu!

Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'taki evinin kapalı garajında, aracında hareketsiz halde bulunan 40 yaşındaki Acaruygun'u fark eden yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acaruygun’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Acaruygun'un, aracın çalışır durumda olması nedeniyle egzoz gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.