BBP ilçe başkanı araçta ölü bulundu!

Karaman'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun, garajdaki aracında ölü bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
BBP ilçe başkanı araçta ölü bulundu!
Yayınlanma:

Zembilli Ali Efendi Mahallesi 708. Sokak'taki evinin kapalı garajında, aracında hareketsiz halde bulunan 40 yaşındaki Acaruygun'u fark eden yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acaruygun’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Acaruygun'un, aracın çalışır durumda olması nedeniyle egzoz gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SON DAKİKA! MSB’den helikopter kazasına ilişkin açıklamaSON DAKİKA! MSB’den helikopter kazasına ilişkin açıklamaYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş ölüm bbp
Günün Manşetleri
SON DAKİKA! MSB’den helikopter kazasına ilişkin açıklama
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı
Çanakkale'de şiddetli deprem
Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu!
Gazze'de can kaybı 44 bin 835'e yükseldi
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni finansman
Terör örgütü DEAŞ'a "Gürz-29" darbesi
"İzin vermeyeceğiz..."
Güney Kore Devlet Başkanı'ndan "sıkıyönetim" açıklaması
İstanbul'da Narkokapan-2 operasyonu
Çok Okunanlar
Çanakkale'de şiddetli deprem Çanakkale'de şiddetli deprem
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı
Çanakkale'deki depremle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama! İstanbul'u işaret etti Çanakkale'deki depremle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama! İstanbul'u işaret etti
Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu! Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu!
Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması