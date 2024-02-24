Çekmeköy'de kentsel dönüşüm! 2000 öncesi yapılar yenilenecek

Çekmeköy Belediyesi 2000 yılı öncesi yapıları yenileme kararı aldı. Yerel seçim öncesi projelerini tanıtan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ilçedeki kentsel dönüşümü de tamamlayacaklarını belirtti.

Editör: Uğur Çam
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Yerel seçim yaklaşırken adaylar da çalışmalara hız verdi. Adayların vaatleri arasında en fazla kentsel dönüşüm projeleri yer alıyor. Cumhur İttifakı'nın Çekmeköy adayı ve mevcut belediye başkanı Ahmet Poyraz da ilçeye ilişkin projelerini tanıttı.

İstanbul’un en genç ilçelerinden olan Çekmeköy'de kentsel dönüşümde yüzde 80’lik bir kısmı tamamlanırken Çekmeköy Belediyesi 2000 yılı öncesi yapılan siteleri de yenileme kararı aldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 20 bin vatandaşın yaşadığı siteleri 20 dönümlük rezerv alanına taşıyarak dönüşümü tamamlayacaklarını belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İstanbul # Çekmeköy # kentsel dönüşüm
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