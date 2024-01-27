Serkan Toper: Beşiktaş bunu haketmiyor

Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper Beşiktaş'te bulunan apartman görevlileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

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Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper Beşiktaş'te bulunan apartman görevlileriyle kahvaltıda bir araya geldi. 

 Kahvaltıda konuşan Serkan Toper, "Burada yarım kalan bir hikayeyi tamamlamaya geldik, Beşiktaş benim hayalim" dedi. 

Kentsel dönüşümle ilgili projelerini anlatan Toper, "Beşiktaş bunu haketmiyor" dedi. 

# cumhur ittifakı # mhp # beşiktaş
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