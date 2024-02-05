Kocaeli’de Düzce Kent Konseyi’nin çalışmaları konuşuldu! Düzce Belediyesi Kent Konseyi “yeni yüzyılda erişilebilir kentler” fikirlerini anlattı

Toplantıda Düzce Belediyesi öncülüğünde dezavantajlı grupların sosyal yaşama entegrasyonu için yapılan çalışmalar anlatıldı.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi TKKB, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen “Yeni Yüzyılda Erişilebilir Kentler” buluşmasında Düzce Belediyesi’nin yürüttüğü projeleri anlattı. 15. Dönem Başkanlık Devir Teslim Töreninin de yapıldığı toplantıda Düzce Kent Konseyi’ni temsilen yer alan Genel Sekreter Ayfer Yüksel, değerlendirme toplantısında söz alarak erişilebilir kentler konusunda Düzce’de yapılan çalışmaları anlattı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Yüksel şunları kaydetti:

- Kocaeli ev sahipliğinde düzenlenen ve engelsiz yaşamların desteklenmesi konusunda projelerin konuşulduğu bu toplantıya katılmamıza olanak sağlayan Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Düzce’de Kent Konseyi olarak önemli işlere imza attıysak kendisinin bize gösterdiği destek ve çalışmalarımıza verdiği önem sayesindedir. Toplantı Gündemimizin devir tesliminin 'Engelsiz Kentler' vurgusu ile yapılması oldukça anlamlıdır. Özel gereksinimli bireylerimizin eşit yaşam haklarını kolaylıkla sürdürebilmesi, konunun işlenmesi önemlidir. Bu çalıştayda da üst birliğimiz olan Türkiye Kent Konseyleri Birliği çatısı altında onların hayatlarında yapmaya gayret ettiğimiz farkındalıkları paylaştık, iyi uygulama örnekleri ile çalışmalarımıza nasıl daha fazla hız katabiliriz konusunu değerlendirdik. Düzce Kent Konseyi olarak kısıtlı yaşam hakları olan Çölyak hastalarının talebine karşılık Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla Beltur Turizm işletmeleri kanalıyla Kusursuz Kafe’de uygulanan Çölyak Mutfağını' paylaşmak isterim. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın hiçbir noktasında zorluk yaşamaması için proje ve çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir. Çalıştay’ın tüm paydaşlar için hayırlar getirmesini diliyorum.