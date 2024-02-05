Yerel seçimlere sayılı günler kala Vatan Partisi'nden açıklama geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı "Vatan Partisi, Türkiye genelinde Yerel Yönetim seçimlerine bağımsız olarak girmektedir." ifadelerini kullandı.

Özgür Bursalı şunları ifade etti:

- Vatan Partisi, Türkiye genelinde Yerel Yönetim seçimlerine bağımsız olarak girmektedir. Türkiyemizi ve kentlerimizi şirketleşmeye, ranta ve özel çıkara teslim etmeyeceğiz, Kamu Hizmeti bayrağını açacağız. Yüzlerce Vatan Partisi Belediye Başkan Adayımız ilân edilmiştir ve çalışmalara başlamıştır.

Kırklareli'nde ise AK Parti, MHP ve Vatan Partisi kamucu bir Belediye kurma kararıyla, hazırladıkları ortak program ve çözümler etrafında bir araya gelerek, Türkiye'ye de örnek bir model yaratarak, birlikte hareket etme kararı almıştır.

AK Parti, MHP ve Vatan Partisi'nin ortak Belediye Başkanı Adayı Sn. Sayın Derya Bulut'a başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Özgür Bursalı

Vatan Partisi Genel Sekreteri.