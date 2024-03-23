Seçim yaklaştıkça CHP karışıyor! İzmir'de iki ilçede işçiler iş bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde seçim yaklaştıkça işler karışıyor. CHP’nin Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, katıldığı bir etkinlikte CHP'li mevcut belediye başkanı Mustafa İduğ’u hedef aldı. Ekşi, Iduğ’a “Yağmur gibi adam alıyor, kasayı bitirmek istiyor” eleştirisi yaptı.

Seçim çalışmaları kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile birlikte bir programa katıldı. Gündem İduğ’un giderayak aldığı işçiler oldu.

Bu toplantıda Ekşi kendini tutamadı ve mevcut CHP'li belediye başkanı İduğ’a yüklendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine tekrar aday gösterilmeyen Tunç Soyer de 2 binden fazla işçiyi belediye bünyesine aldı. Soyer, görevi teslim etmeden koruma polisini de şube müdürü olarak atadı.

Öte yandan yeniden aday gösterilmeyen adayların görev yaptığı Çiğli ve Narlıdere Belediyelerinde işçilere Şubat maaşları ödenmedi.

Narlıdere Belediyesinde işçiler yaklaşık 1 yıldır maaşlarını 3-4 parçada alıyor. Emekçiler Şubat maaşı ödenmeyince bir günlük iş bıraktı.

Aynı durum Çiğli Belediyesi'nde de yaşandı. Son maaşlarını alamayan emekçiler eylem yaptı.