Zirvekent'te eski şantiye kalıntıları vatandaşları mağdur etti! Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Utku Reyhan mağdurlarla birlikte
Ankara Mamak’ta terk edilmiş şantiye alanı faciaya davetiye çıkartıyor. Yıllardır kesilmeyen şebeke suyu bölgede göçüklere neden oluyor. Yetkililer kulaklarını tıkadığı bölge sakinlerinin çağrısına Vatan Partisi kayıtsız kalmadı.
Başkent Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Zirvekent Mahallesi’nde terk edilen şantiye çevreye tehlike saçıyor. Lider kent Sitesi yakınlarındaki eski şantiyenin suyu yıllar geçmesine rağmen kesintisiz akmaya devam ediyor. Yurttaşlar durumu bildirmesine rağmen ASKİ’nin suyu kesmek için bile ekip yollamadığını söylüyor.
Yıllardır aralıksız akan şebeke suyu ise bölgede göçükler ve su birikintilerinin oluşmasına neden oluyor. Yaz aylarında çocukların serinlemek ve oyun oynamak için girdiği şantiye göletleri ise hem sağlığı hem de hayatı tehdit ediyor. Yalnızca su birikintileri değil, toplanmayan hafriyat ve çöpler de çevre kirliliğine yol açıyor.
Mahalle sakinleri 7 yıldır yaşanan soruna yönelik yetkili makamlara başvurular yapılmasına rağmen, olumlu hiçbir dönüş olmadığını bildiriyor.
Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, bölgeyi ziyaret etti. Reyhan, kendi kaderine terk edilen mahallelinin sorunlarını dinledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi