1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 4 tutuklama!

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık sebebiyle çıkan ve 1 kişinin ödlüğü, 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 4 tutuklama!

Olay, dün öğlen saatlerinde Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’ye bağlı Donalar köyü muhtar adaylarından Hüseyin Sürer ile Galip Alkaşı (42) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Sürer, iddialara göre yanında bulundurduğu silahla Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy’u yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralılardan Galip Alkaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Hüseyin Sürer ile babası C.S., abisi B.S. ve Ş.C. isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs da tutuklandı.

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