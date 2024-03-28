1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?

31 Mart Yerel Seçimlerinde Türkiye, sandık başına gidecek ve 5 yıllık süre için yerel yöneticilerini seçecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, oy kullanma işleminin yapılacağı okullarda sınıfların oy verme için düzenlendiğini ve sayma işleminin geç saatlere kadar süreceği için 1 Nisan’da okulların tatil olduğunu açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada: "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.

Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadelerini kullandı.