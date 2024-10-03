10 yıllık şüphe son buluyor: Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün saat 11.00 de açılacak. Garipoğlu’nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.

Mert Sagit Mert Sagit
10 yıllık şüphe son buluyor: Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor
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Karabulut'un ailesinin başvurusu üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir, yani mezarın açılması yönünde karar verdi.

Kararın bir örneği Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığın'a gönderildi. Başsavcılık ile mezarlıklar müdürlüğü arasında gerekli yazışmalar yapıldı.

Savcılık, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrin bugün saat 11.00'de açılmasına karar verdi.

Mezardan Garipoplu’nun kemik örneği alınarak, kimlik eşleşmesi yapılacak.

Münevver Karabulut cinayete ilişkin yargılamada 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. 

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