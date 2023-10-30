100. Yıl Coşkusu Tüm Yurdu Sardı

Yurt adeta kırmızı beyaza büründü, 29 Ekim coşkusu dinmedi…Batı’dan Doğu’ya, Kuzey’den Güney’e 29 Ekim kutlamaları gece geç saatlere kadar sürdü…



Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve resepsiyonlar düzenlendi.



Sakarya'da ise Çark Caddesi başında toplanan binlerce kişi, Kent Orkestrası eşliğinde Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar söyleyerek Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.



Mersin’de de vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Silifke Şehir Stadyumu'ndan Anıt Meydanı'na kadar yürüdü.



Amasya'da düzenlenen fener alayında vatandaşlar 100 metrelik bayrakla yürüdü.



Çanakkale'de ise 2023 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile fener alayı düzenlendi. Ortaya çıkan görüntüler adeta bir görsel şölen oluşturdu.



İzmir’de de Fener alayına Hava fişek gösterisi ve gemilerdeki ışıklı gösteri eşlik etti.



Van ve Hakkari'deki kutlamalarda da renkli görüntüler ortaya çıktı.



