Cumhuriyet'İn 100. yılında tam bağımsızlık marşı, dört bir yanda yankılandı.



Ekrem Ataer'in bestelediğ 100.yıl tam Bağımsızlık Marşı'nın sözleri, Şair Hüseyin Haydar'a ait..



Marşın sözlerini yazan şair Hüseyin Haydar tam elli yıl önce, Erzurum Atatürk Lisesi öğrencisiyken 50. Yıl ödülünün de sahibi.



Haydar, Marş'ta geçen "Atom parçalansa da bu millet parçalanmaz" sözüne özellikle dikkat çekiyor...



Öte yandan Şair Yazar Hüseyin Haydar Ulusal Kanal'ın başlattığı 'Umuda ortak ol' kampanyasına da çağrıda bulundu.



