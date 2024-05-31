108 hükümlü yedikleri yemekten zehirlendi

Olay, Edirne'de yaşandı.Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda cezalarını çeken 108 hükümlü, akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

108 hükümlü yedikleri yemekten zehirlendi
Editör: Yağmur Biçen
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Edirne 108 hükümlü akşam yemeğinde tavuk-pilav yedi.  Ardından hükümlülerde bir süre sonra zehirlenme belirtileri baş göstermesi üzerine 51'i Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, 57’si de Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanelerde müdahale edilen 108 kişi, tedavilerinin ardından cezaevine geri götürüldü.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de hastanelere giderek, hükümlülerin durumu hakkında bilgi aldı.

Hükümlülerin zehirlenmesiyle ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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