12 gün sonra doğasına kavuştu: Yaralı bulunan porsuğun tedavisi tamamlandı

Ardahan'da 12 gün süren tedavisi tamamlanan porsuk doğasına bırakıldı. Porsuk vatandaşlar tarafından Çıldır ormanlığında bulunmuştu.

12 gün sonra doğasına kavuştu: Yaralı bulunan porsuğun tedavisi tamamlandı
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Ardahan' da 12 gün önce Çıldır ormanlığında bulunan yaralı ve bitkin halde olan porsuğun tedavisi tamamlanarak doğasına bırakıldı.

Vatandaşların bulduğu porsuk Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğünden görevliler tarafından teslim alındı.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde 12 gün süren tedavisinin ardından iyileşerek, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları koruma Timi ekipleri tarafından bulunduğu bölgeye bırakıldı.

# Porsuk # ardahan
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