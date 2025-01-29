1,3 Milyon kişinin takip ettiği Çelik ailesinin oğlu Aras hayatını kaybetti

Sosyal medyada paylaştıkları içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Alparslan (41) ve Ayşegül Çelik (39) çifti, büyük bir acıyla sarsıldı. Çiftin 5 yaşındaki oğulları Aras Çelik, kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
1,3 Milyon kişinin takip ettiği Çelik ailesinin oğlu Aras hayatını kaybetti
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Tarsuslu Alparslan Çelik ve Balıkesir’de yaşayan Ayşegül Çelik, 7 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışıp evlendi. Doğuştan akondroplazi (cücelik) hastası olan çiftin 5 yıl önce dünyaya gelen oğulları Aras da aynı hastalığa sahipti. Küçük Aras, genetik hastalığının yanı sıra ortopedik sorunlar ve kronik akciğer rahatsızlığıyla mücadele ediyordu.

Ayşegül Çelik, eşi ve oğluyla birlikte çektiği videoları sosyal medya hesabında paylaşarak 1,3 milyon takipçiye ulaştı. Ancak Çelik Ailesi’nin küçük neşesi Aras, önceki gün rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran anne Ayşegül Çelik, "Aras’ımız melek oldu" sözleriyle oğluna veda etti. Çiftin 20 Ocak'ta Aras'ın doğum gününü kutladıkları paylaşımlar, yaşanan kaybın ardından yürek burktu.

Anne Çelik, paylaşımlarında oğlunu yaşatmak için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, "Çok uğraştım ama yaşatamadım" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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