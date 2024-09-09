13 yaşındaki Sevda İstanbul’da kayıp: 3 gündür haber alınamıyor

İstanbul Avcılar'da cuma günü annesiyle okul alışverişine gittikten sonra kaybolan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, üç gündür aranıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
13 yaşındaki Sevda İstanbul’da kayıp: 3 gündür haber alınamıyor
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Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dedesi Erol Yılmaz ve anneannesiyle yaşayan Sevda, cuma günü annesiyle birlikte okul alışverişine çıktı. Yanında bir arkadaşı da bulunan Sevda, alışverişin ardından "Babamın yanına gideceğim" diyerek annesinden ayrıldı. O günden bu yana Sevda’dan haber alınamıyor. Durumu polise bildiren aile, kızlarını bulabilmek için seferber oldu.

AİLEDEN AÇIKLAMALAR

 Sevda’nın ablası Dilan Yılmaz, "Kardeşimin bulunmasını istiyoruz, herhangi bir sorun yoktu. Kimseye karşı bir şüphemiz yok" dedi.

Dede Erol Yılmaz ise, "Cuma gününden beri haber alamıyoruz. Tüm akrabalarımıza durumu bildirdik. Polise başvurduk, her yeri aradık ama hala bir sonuç yok. Sevda'nın Esenyurt'ta görüldüğüne dair haberler aldık, ancak yaptığımız aramalardan bir sonuç çıkmadı."

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

"06.09.2024 tarihinde Avcılar ilçesinde S.Y.isimli çocuk şahsın kaybolduğu bilgisi edinilmesi üzerine kayıp çocuk şahsın bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Çocuk şahsın Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi civarında görüldüğü bilgisi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırılmış, Bölgede yapılan çalışmalar neticesinde çocuk şahıs 08.09.2024 tarihinde yanında bulunan ve evden kaçtığı tespit edilen M.G.S.isimli çocuk şahıs ile beraber bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat işlemleri devam etmektedir."

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