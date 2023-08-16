13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı!

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı!
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar sonucu hakkında 4 adet suç kaydı bulunan ve halen "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.K. isimli firari şahıs yakalandı.

13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı! - Resim : 1

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