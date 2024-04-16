14 yaşındaki kız çocuğu, üst geçitten atlayarak intihara teşebbüs etti!

Olay, Çorum'da meydana geldi. 14 yaşındaki bir kız çocuğu, üst geçitten atlayarak hayatına son vermeye çalıştı.

14 yaşındaki kız çocuğu, üst geçitten atlayarak intihara teşebbüs etti!
Editör: Yağmur Biçen

Olay, Çorum'un Alaca ilçesinde meydana geldi. 14 yaşındaki bir kız çocuğu, öğle saatlerinde Çorum Caddesi Sakarya Ortaokulunun önünde bulunan üst geçitten atlayarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Üst geçidin korkuluklarının üzerine çıkan kız çocuğu, ekipler olay yerine gelmeden kendisini boşluğa bıraktı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kız çocuğu, ambulans ile Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Belinde kırıklar olduğu tespit edilen kız çocuğu, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# intihar # çorum
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