1475 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 475 litre kaçak içki ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
1475 litre kaçak içki ele geçirildi
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Seyhan ilçesinde depo olarak kullanılan bazı adreslere baskın düzenledi.

Adreslerde 1475 litre kaçak üretilmiş içki, sanayi tipi alkol damıtma sistemi ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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