15 Ağustos 2023 İstanbul'da büyük su kesintisi! İSKİ o ilçede 20 saat boyunca su keseceğini açıkladı

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan ilçelerdeki vatandaşlar İSKİ tarafından önceden bilgilendirildi. Kesintinin 10.00'dan başlayıp ertesi gün saat 06.00'ya kadar süreceği ifade ediliyor. Su kesintisinin hangi ilçeleri etkileyeceği ve suyun ne zaman normale döneceği ise merak konusu.

15 Ağustos 2023 İstanbul'da büyük su kesintisi! İSKİ o ilçede 20 saat boyunca su keseceğini açıkladı
15 Ağustos 2023 İstanbul'da büyük su kesintisi! İSKİ o ilçede 20 saat boyunca su keseceğini açıkladı
Editör: Mustafa Çakır
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İstanbul'da yaşanan su kesintisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. Su kesintisinin etkileyeceği ilçeler de belirlendi.

İSKİ'nin son dakika açıklamasına göre, 15 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak olan su kesintisi, 16 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar devam edecek. İlçedeki vatandaşlara kısa mesaj (SMS) ile bildirilen bu kesinti süresince su temin edilmeyecek.

İSKİ'DEN BÜYÜK SU KESİNTİSİ

15 Ağustos 2023 İstanbul'da büyük su kesintisi! İSKİ o ilçede 20 saat boyunca su keseceğini açıkladı - Resim : 1

İstanbul halkı, bu kesinti nedeniyle su kullanımına dikkat etmek ve suyun yeniden sağlanana kadar tasarruflu olmak konusunda uyarıldı.

Su kesintisinin yoğunluğu ve süresi, ilgili ekiplerin çalışmalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu süreçte vatandaşların anlayışlı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları bekleniyor. Vatandaşlara atılan sms ise şu şekilde:

- Sayın Abonemiz, bölgenizi besleyen isale hattında deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle Başakşehir İlçesi; Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı ve İkitelli OSB mahallelerine 15.08.2023 Salı günü saat 10.00 ile 16.08.2023 Çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle su verilemeyecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.

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