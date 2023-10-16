15 Bin Sporcu İyilik İçin Koştu

26 farklı ülkeden gelen sporcular Konya'da iyilik için koştu. 1 bin sporcunun katılığı etkinliğin bütün gelirleri otizm merkezi olan SOBE Vakfı'na bağışlanacak.

15 Bin Sporcu İyilik İçin Koştu
Son Güncelleme:

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı tarafından “İyiliğe Koşuyoruz” temasıyla düzenlenen “2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu” yapıldı. Binlerce sporcu iyilik için koştu.

Maraton, 26 ülke ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yerli ve yabancı 15 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

21 kilometrelik Yarı Maraton’un ve 10 kilometre yarışının startını veren, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, maratona ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Alta, maratonun tüm gelirlerinin bu yıl da Türkiye’nin en büyük otizm merkezi olan SOBE Vakfı’na bağışlanacağını kaydeti.

# Konya
Çok Okunanlar
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Öne Çıkanlar Ilımlı Dedikleri İsrail Cumhurbaşkanının Kan Donduran Açıklaması! Ilımlı Dedikleri İsrail Cumhurbaşkanının Kan Donduran Açıklaması! Askerlik Yeri Sorgulama Nasıl Yapılır? Askerlik Yeri Sorgulama Nasıl Yapılır?