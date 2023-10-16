15 Bin Sporcu İyilik İçin Koştu

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı tarafından “İyiliğe Koşuyoruz” temasıyla düzenlenen “2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu” yapıldı. Binlerce sporcu iyilik için koştu.



Maraton, 26 ülke ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yerli ve yabancı 15 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşti.



21 kilometrelik Yarı Maraton’un ve 10 kilometre yarışının startını veren, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, maratona ilgi gösteren herkese teşekkür etti.



Alta, maratonun tüm gelirlerinin bu yıl da Türkiye’nin en büyük otizm merkezi olan SOBE Vakfı’na bağışlanacağını kaydeti.



