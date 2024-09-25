15 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili açıklama! İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu

İstanbul'da 21 Eylül Cumartesi akşamı Gaziosmanpaşa'da bir cinayet meydana geldi. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Açıklamada, saat 21.00 sıralarında 15 yaşındaki A.D'nin parkta M.F.T. (18) ve A.O. (15) ile oturduğu sırada parka yaya olarak kafalarında kask olan iki kişinin geldiği ve söz konusu kişilerin A.D'ye silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları aktarıldı. Açıklamada, olayda A.D'nin ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü hastanede aynı gün hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ekipler tarafından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında olayı gerçekleştiren K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18) ile şüpheliler ve olayla ilgisi olan Ö.C.U. (20), R.K. (23) ve M.T'nin (18) gözaltına alındığı, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 motosikletin ele geçirildiği bilgisi verildi.

Şüphelilerin maktul ile geçmişte kavga ettikleri, olayın intikam saikiyle meydana geldiğinin düşünüldüğü, konuyla ilgili "kasten öldürme" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.