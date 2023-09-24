2 işçi kimyasal atık havuzuna düştü



Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde bulunan arıtma tesisindeki kimyasal atık havuzuna iki işçinin düşmesi üzerine görevliler, durumu itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar ve halatlarla atık havuzuna girerek işçileri bulundukları yerden çıkardı. Ancak yapılan kontrolde işçilerden 41 yaşındaki Y.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı kurtarılan diğer işçi ise, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tevadi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.