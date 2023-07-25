2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildi!

Van sınır hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.

2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildi!
Süleyman Daban Süleyman Daban

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırlarda uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Van sınır hattında görev yapan askerlerin, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek gerçekleştirdikleri arama-tarama sonucunda 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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