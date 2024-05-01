20 gündür kayıp adamın cesedi gömülü hâlde bulundu! 8 kişi gözaltına alındı

Sakarya’da 20 gündür kayıp olarak aranan yabancı uyruklu adamın cansız bedeni, Erenler ilçesinde ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, bir yabancı uyruklu şahsın arandığı öğrenildi.

20 gündür kayıp adamın cesedi gömülü hâlde bulundu! 8 kişi gözaltına alındı
20 gündür kayıp adamın cesedi gömülü hâlde bulundu! 8 kişi gözaltına alındı
Editör: Uğur Çam

Yabancı uyruklu olan ve 20 gündür kayıp olarak aranan Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin aracı 28 Nisan'da Adapazarı'nda terk edilmiş halde bulundu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp şahsın bağlantılı olduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. Tutarsız ifadeler üzerine sorgularını geliştiren ekipler, şahsın öldürülüp Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde ağaçlık alana gömüldüğü bilgisine ulaşıldı. Bölgede çalışama yapan ekipler, kadavra köpeklerinin yardımıyla Mahdi'nin cesedini buldu. Olay yerine yapılan incelemenin ardından polis ekiplerince Mahdi ile bağlantılı 8 Türk vatandaşını gözaltına alındığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı öğrenildi. Mohammed Azeez Mahdi Mahdi'nin cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Otopsi merkezine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ceset # kayıp # adapazarı
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