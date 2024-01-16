247 bin yabancı ülkesine geri döndü



2023 yılında Türkiye'de yerleşik yabancı sayısında düşüş gözlendi.



Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre, 31 Aralık 2023 itibarıyla ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı, 247 bin 62 azalarak 1 milyon 107 bin 32 oldu. Bu sayı, 2022'de 1 milyon 354 bin 94 olarak kayıtlara geçmişti.



Türkiye'de ikamet eden yabancıların yarısından fazlasına İstanbul ev sahipliği yapıyor. İstanbul, ikamet izni alan yabancı sayısı 556 bin 57...



En fazla ikamet izni alınan kentler sıralamasında, İstanbul'u Antalya, Ankara ve Bursa takip etti. Yabancıların en az tercih ettikleri il, 52 kişi ile Tunceli oldu…



İkamet izni ile Türkiye'deki yaşayan yabancılarda ilk sırayı ise, yaygın bilinenin aksine Suriyeliler değil, Türkmenistan vatandaşları aldı. Yerleşik Türkmenistan vatandaşlarının sayısı 109 bin 39 olarak kayıtlara geçti.



Türkmenistan'ı, 100 bin 847 ile Rusya, 91 bin 117 Irak, 79 bin 779 ile Suriye vatandaşları izledi.



Son bir yılda 63 bin 704 Rus ve Ukraynalı ülkesine döndü. Türkiye'de ikamet izni olan Rus sayısı 100 bin 847'ye, Ukraynalı sayısı 36 bin 982'e geriledi.



