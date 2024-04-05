25 yaşındaki genç işçinin öldüğü maden olayında karar!

Kazayla ilgili karar alındı. Zonguldak'ta maden ocağında elektrik akımına kapılan işçinin ölümüne ilişkin işletme müdürü tutuklandı.

25 yaşındaki genç işçinin öldüğü maden olayında karar!
Editör: Metehan Gül

Kazayla ilgili karar alındı. Zonguldak'ta maden ocağında elektrik akımına kapılan işçinin ölümüne ilişkin işletme müdürü tutuklandı.

Kazayla ilgili bilirkişi raporunda, Korkut'un ocak girişinden yaklaşık 500 metre uzakta, çalışmayan bir dalgıç pompa yanında 30 santimetre derinliğindeki su çukuru içinde bulunduğu belirtildi.
Elektrik panolarının maden ocaklarında kullanılan "alev sızdırmaz" özellikte olmadığının tespit edildiği belirtilen raporda, pompanın elektrik tesisatının topraklama kablosu kesilerek bağlandığı anlatıldı.

25 yaşındaki genç işçinin öldüğü maden olayında karar! - Resim : 1

Ayrıca elektrik panosunda kaçak akım rölesi olmadığı ve doğrudan sigortadan bağlantı yapıldığı aktarılan raporda, röle bulunsa ölümün önlenebileceği bildirildi. Raporda, elektrikçinin tek başına tamirat yapmaması gerektiği de kaydedildi.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanının maden ocağıyla ilgili 17 Aralık 2023'te, ocaktaki tüm elektrik panoları, kabloları ve elektrikli ekipmanın "ateş geçirmez" ve "atex belgeli" (parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlerin yapıldığı yer için alınan uluslararası sertifika) olmasını işverene öneri defterinde yazdığı belirtildi.

25 yaşındaki genç işçinin öldüğü maden olayında karar! - Resim : 2

HER PANODA KAÇAK AKIM ROLESİ TAKILI OLMAK ZORUNDA!

Emekli maden mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Çağlar Öztürk, gazetecilere, elektrik panolarında kaçak akım rölesinin takılı olmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Öztürk, elektrikçilerin, elektrik işlerini yaparken elektriği kesmek zorunda olduğunu dile getirerek, "Kazanın oluş nedenlerinden biri de bu. Ayrıca elektrikçiler işlem yaparken yalıtkan tabanlı ayakkabı giyecekler ve yalıtkan eldiven kullanacaklar." dedi.

KAÇAK AKIM ROLESİ, YAŞAM ROLESİ!

Öztürk, "700-800 liradan 1500 liraya kadar çıkabiliyor. 220 voltluklar vardır, 380 voltluklar vardır. Bununla ilgili ülkemizde çok kaza meydana gelmiştir. Daha sonra yönetmeliğe konulmuştur. Her panoda kaçak akım rölesi takılı olmak zorundadır." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# maden kazası # elektrik akımı
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