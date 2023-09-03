3 Eylül'de son depremler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hangi illerde deprem oldu?
3 Eylül günü hangi illerde deprem yaşandı? Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkalığı son gerçekleşen depremleri duyurdular. 3 Eylül günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre hangi illerde deprem oldu?
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle dünya genelinde deprem riski taşıyan bir ülke olarak bilinir. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın etkisi altında bulunmaktadır. 3 Eylül tarihi, Türkiye'nin deprem tarihinde önemli bir yere sahiptir, çünkü bu tarih, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler ve acil durum yönetimi için kritik bir öneme sahiptir. Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki depremleri izlemek ve tahmin etmek için önemli bir bilimsel kuruluştur ve son depremler hakkında hızlı ve güvenilir bilgi sağlar. AFAD ise afet ve acil durum yönetimi konusunda ülke genelinde koordinasyon sağlar ve deprem gibi doğal felaketlerde halkın güvenliğini sağlamak için önemli bir rol oynar.
Son dönemde, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki vatandaşlar deprem riskine karşı daha duyarlı hale gelmiştir. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu şehirlerdeki deprem hazırlıkları ve bilinçlendirme çalışmaları konusunda aktif bir rol oynamaktadır. 3 Eylül gibi önemli tarihler, deprem anıları ve afetlerin hatırlatılması için kullanılırken, aynı zamanda vatandaşların deprem öncesi ve sonrası acil durum planları oluşturmasını teşvik etmek için bir fırsat olarak görülmektedir. Türkiye'nin deprem riski devam etse de, Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi kuruluşlar, ülkenin afetlere daha hazırlıklı olmasına yardımcı olmaktadır.
3 EYLÜL'DE KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER
2023.09.03 10:19:31 37.3268 37.0638 2.6 -.- 1.9 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.09.03 09:42:43 38.2537 38.6617 4.3 -.- 2.3 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
2023.09.03 09:33:01 38.1405 36.9627 5.8 -.- 2.3 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.03 09:14:05 38.0012 41.4663 5.0 -.- 2.5 -.- EKINLI-KURTALAN (SIIRT)
2023.09.03 09:10:07 38.2222 37.2402 8.5 -.- 1.7 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.03 09:09:39 38.6277 37.3818 3.3 -.- 1.9 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS)
2023.09.03 08:53:41 38.2652 38.6797 21.9 -.- 1.8 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
2023.09.03 08:29:49 36.0888 36.0217 5.0 -.- 1.9 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)
2023.09.03 08:09:08 38.0217 36.6618 12.9 -.- 1.9 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.03 07:41:58 38.5715 38.0150 5.0 -.- 2.0 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)
2023.09.03 07:38:12 38.4285 37.5092 3.1 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2023.09.03 07:32:09 38.4098 37.4865 1.8 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2023.09.03 07:03:10 38.3190 37.6467 9.5 -.- 1.8 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA)
2023.09.03 06:34:46 38.5607 37.2533 14.6 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.03 06:21:43 34.4767 32.9382 17.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2023.09.03 05:25:11 38.1782 37.8698 5.0 -.- 2.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.09.03 04:59:45 38.0525 41.4062 6.5 -.- 2.3 -.- GURPINAR-KOZLUK (BATMAN)
2023.09.03 04:51:37 38.4442 37.4607 2.5 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.09.03 04:14:17 38.4848 37.4552 8.8 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.09.03 04:03:34 37.5812 35.9335 15.9 -.- 1.4 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA)
2023.09.03 03:28:51 38.3900 36.2650 5.0 -.- 2.7 -.- MIRZAAGA-SARIZ (KAYSERI)
2023.09.03 03:00:36 38.0727 36.5815 18.4 -.- 1.5 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.09.03 02:23:38 38.1892 32.1357 8.6 -.- 1.2 -.- OSMANCIK-KADINHANI (KONYA)
2023.09.03 01:42:16 37.6765 35.4135 5.0 -.- 2.3 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
2023.09.03 00:43:24 38.1290 38.4438 5.0 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.09.03 00:40:43 38.0995 37.7782 6.8 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.09.03 00:20:57 38.0548 37.6905 5.0 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.09.03 00:15:46 37.6058 35.8800 5.1 -.- 2.1 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA GÖRE 3 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER
2023-09-03 09:15:32 38.034 41.472 7.0 ML 1.8 Kozluk (Batman) 601570
2023-09-03 09:14:05 38.032 41.472 7.0 ML 2.3 Kozluk (Batman) 601569
2023-09-03 09:10:06 38.247 37.258 6.93 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 601567
2023-09-03 08:53:43 38.269 38.716 7.04 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 601566
2023-09-03 08:50:49 37.345 36.469 8.33 ML 1.5 Düziçi (Osmaniye) 601568
2023-09-03 08:29:50 36.102 36.055 7.0 ML 2.1 Defne (Hatay) 601565
2023-09-03 08:24:23 38.197 38.104 7.15 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 601563
2023-09-03 08:09:07 37.972 36.61 6.99 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 601560
2023-09-03 07:41:58 38.535 38.067 7.01 ML 2.0 Yazıhan (Malatya) 601557
2023-09-03 07:38:12 38.41 37.484 6.99 ML 1.9 Darende (Malatya) 601558
2023-09-03 07:32:09 38.395 37.494 7.0 ML 1.8 Darende (Malatya) 601559
2023-09-03 07:03:09 38.233 37.722 7.03 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 601561
2023-09-03 06:34:47 38.434 37.328 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 601564
2023-09-03 06:21:42 34.526 32.512 7.36 ML 2.4 Akdeniz 601562
2023-09-03 05:25:11 38.176 37.918 11.32 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 601556
2023-09-03 05:02:34 38.939 38.157 7.02 ML 1.6 Arguvan (Malatya) 601554
2023-09-03 04:59:44 38.034 41.458 8.0 ML 2.2 Kozluk (Batman) 601555
2023-09-03 04:51:37 38.423 37.5 6.96 ML 1.6 Darende (Malatya) 601553
2023-09-03 03:37:00 37.583 37.221 9.57 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 601552
2023-09-03 03:28:51 38.393 36.256 16.03 ML 2.8 Tufanbeyli (Adana) 601548
2023-09-03 03:27:24 38.906 39.146 6.82 ML 0.9 Pertek (Tunceli) 601550
2023-09-03 03:05:53 39.186 26.655 6.25 ML 1.3 Ege Denizi - [11.16 km] Ayvalık (Balıkesir) 601551
2023-09-03 03:00:37 38.041 36.588 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 601549
2023-09-03 02:59:25 37.346 37.071 7.42 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 601545
2023-09-03 02:36:58 38.325 38.726 11.46 ML 1.1 Kale (Malatya) 601546
2023-09-03 02:34:39 38.864 43.622 7.33 ML 1.1 Tuşba (Van) 601547
2023-09-03 02:25:58 36.744 33.929 9.47 ML 1.2 Silifke (Mersin) 601543
2023-09-03 02:23:36 38.208 32.076 7.0 ML 1.0 Ilgın (Konya) 601544
2023-09-03 02:07:29 38.044 37.651 7.32 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 601542
2023-09-03 01:58:00 36.952 36.592 7.02 ML 1.6 İslahiye (Gaziantep) 601541
2023-09-03 01:42:16 37.668 35.417 7.0 ML 2.1 Aladağ (Adana) 601540
2023-09-03 01:22:02 37.863 27.596 7.07 ML 1.1 Germencik (Aydın) 601539
2023-09-03 01:14:17 37.283 37.111 7.0 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 601538
2023-09-03 00:47:51 37.484 37.225 6.78 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 601535
2023-09-03 00:45:38 38.322 37.367 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 601536
2023-09-03 00:43:25 38.111 38.468 7.36 ML 1.9 Sincik (Adıyaman) 601534
2023-09-03 00:40:43 38.04 37.686 10.8 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 601533
2023-09-03 00:20:57 38.033 37.694 7.06 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 601529
2023-09-03 00:18:34 38.913 27.953 7.01 ML 1.5 Akhisar (Manisa) 601532
2023-09-03 00:15:46 37.592 35.886 6.87 ML 2.0 Kozan (Adana) 601530
2023-09-03 00:15:45 39.468 44.415 7.04 ML 1.4 Maku, West Azarbaijan (İran) - [04.76 km] Doğubayazıt (Ağrı) 601531
2023-09-03 00:14:27 37.693 28.968 9.69 ML 1.0 Tavas (Denizli) 601527