5 gündür haber alınamıyordu! Kayıp Mehtap öğretmen bulundu

Yalova’nın Armutlu ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan 42 yaşındaki öğretmen Mehtap Dede, arama ekipleri tarafından Armutlu yolu yakınlarında bulundu. Ormanlık alanda yürüdüğü tahmin edilen ve yorgun düşen Dede, hastanede tedavi altına alındı.

5 gündür haber alınamıyordu! Kayıp Mehtap öğretmen bulundu
Kayıp Mehtap öğretmen bulundu!
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Alınan bilgiye göre, Bursa’da öğretmenlik yapan ve Armutlu ilçesindeki babasına ziyarete geldiği öğrenilen Mehtap Dede’den 17 Ağustos Perşembe gününden beri haber alınamıyordu. Mehtap Dede’nin telefon sinyalinin son geldiği bölgedeki arama çalışmalarına polisin yanı sıra 17 kişilik AFAD ekipleri de katıldı.

5 gündür haber alınamıyordu! Kayıp Mehtap öğretmen bulundu - Resim : 1

5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU! 

Mehtap Dede, Armutlu yolu yakınında gönüllü arama ekipleri tarafından kara yoluna yakın ormanlık alanda bulundu. 5 gündür orman yolunda yürüdüğü tahmin edilen ve bu nedenle bitkin düşen Dede, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Mehtap Dede’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, kayıp öğretmenin bulunmasıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Üftade İmam Hatip Ortaokulu'nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Mehtap Dede’nin kısa bir süre önce tatil için geldiği Armutlu ilçesinden 17 Ağustos'ta evden çıkarak geri dönmemesi üzerine 18.08.2023 tarihinde kayıp ihbarında bulunulmuştur. Yapılan kayıp ihbarı sonrası; AFAD, jandarma, polis ve sivil ekiplerden oluşan 13 araç, 2 iz takip köpeği, 122 kişilik bir ekip ve 2 dron ile havadan ve karadan yapılan arama faaliyetleri sonucu kaybolan Mehtap Dede kurtarma ekiplerince saat 16.00'da bulunarak kontrol amaçlı hastanede müşahede altına alınmıştır" dedi.

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