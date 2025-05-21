50 tanesi 200 lira! Eskişehir'de oldukça meşhur

Taze ürünlerin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle Eskişehir'de rağbet görüyor. 50 tanesi 200 liraya satılan kuru sebze ve meyveler oldukça pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Eskişehir’de 5 yıldır aktarlık yapan Ömer Faruk Tezcan kuru sebze ve meyvelerin ekonomik ve pratik olduğunu söyledi. Tezcan, 'Vatandaşlar hem daha ekonomik, hem de pratik olduğu için kuru meyve ve sebzeyi her mevsim tercih ediyor' dedi.

50 TANESİ 200 LİRA

Eskişehir’de vatandaşlar hem daha ekonomik hem de pratik olduğu için kuru sebze ve meyvelere yoğun ilgi gösteriyor.

Her mevsimde kuru sebze ve meyvelere talep artıyor. Taze ürünlerin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kuru sebzeler hem ekonomik hem de pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. 5 yıldır Eskişehir’de aktarlık yapan Ömer Faruk Tezcan, "Vatandaşlar hem daha ekonomik, hem de pratik olduğu için kuru meyve ve sebzeyi her mevsim tercih ediyor" diye konuştu.

Eskişehirli aktar Ömer Faruk Tezcan, kuru meyve ve sebzeler hakkında "Kurulara talep hem yazın hem de kışın yoğun oluyor. Çünkü yeni sebzeler, meyveler çıkmış olsa bile fiyatları nedeniyle kurutulmuş ürünler hem daha zahmetsiz hem de fiyat olarak daha uygun geliyor taze olanlara göre" dedi.

Vatandaşlar hem ekonomik hem de pratiklik açısından kuru meyve ve sebzeyi tercih ettiğini söyleyen aktar Tezcan, "Çoğu yemeğe uygun. Normalde şu anda pazardan bir biber almaya kalkılsa kilosu oldukça pahalı. Bizim bir dizimizde zaten 50 tane var ve sadece 200 lira. Yani matematiksel olarak oran orantı yaptığın zaman çok daha uyguna geliyor. O yüzden uğraşmaktansa hazırını almak, dolaba atıp pratik şekilde kullanmak vatandaşların daha işine geliyor. Hem ekonomik olduğu için hem de kullanımı kolay olduğu için kuru sebzeyi tercih ediyorlar"