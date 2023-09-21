6 bin 340 noktada uygulama yapıldı

Türkiye genelinde yapılan huzur operasyonunda göçmen kaçakçılığı organizatörleri yakayı ele verdi.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ortak operasyona imza attı.

Operasyonda 29.254 personel ile 6.340 noktada uygulama yapıldı. 21 bin 851’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338 bin 043 şahıs sorgulandı.

8’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Operasyonda 1.198 göçmen yakalandı.

22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şahıs tespit edildi. Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.



