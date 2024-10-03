6 Ekim'de emperyalizme meydan okunacak

Aksa Tufanı’nın yıl dönümünde Ankara’da büyük bir yürüyüş yapılacak. Ankara Filistin Dayanışma Platformu her kesimden vatandaşın yürüyüşe katılması için çağrı yaptı.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
6 Ekim'de emperyalizme meydan okunacak
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Aksa Tufanı’nın yıl dönümünde başkentte emperyalizme ve siyonizme meydan okunacak.

Takvimler 6 Ekim’i gösterdiğinde Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun öncülüğünde Kurtuluş Parkı’ndan Tandoğan’a yürünecek.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi’ni Ankara Temsilciğini ziyaret etti. Halk yürüyüşe davet edildi.

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