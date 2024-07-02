

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de olaylarla ilgili açıklama yaptı. 63 sosyal medya hesabına soruşturma açıldığını duyurdu.



Yaşanan olaylar sonrası 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37’sinin BOT; paylaşımların yüzde 68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi.



63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. "Milletimiz sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.



Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağına saldırılarla ilgili de resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.



