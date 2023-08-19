650 bin ton elma rekoltesi bekleniyor
Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de bu yıl 650 bin ton rekolte bekleniyor. Şehirdeki modern ve büyük bahçelerin çokluğu ihracatçıyı bölgeye çekiyor.
Elmaların hasadına başlandı. Üretici sezondan iyi bir verim bekliyor.
Türkiye elma üretiminde dünyada 3'üncü, ihracatında 7'nci sırada. Türkiye'de yaklaşık 4,5 milyon ton elma üretiliyor.
Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, sezondan beklentilerini sıraladı.
Kasımda uluslararası tarım fuarı düzenlenecek. Niğde'de "fidandan markete elma yetiştiriciliği" sloganıyla üretim yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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