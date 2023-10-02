8 FETÖ'cü Yurt Dışına Çıkarken Yakalandı

Aydın'da 8 FETÖ üyesi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakayı ele verdi. FETÖ'cülerin üzerinden farklı ülkelere ait sahte kimlikler de bulundu. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

8 FETÖ'cü Yurt Dışına Çıkarken Yakalandı
Son Güncelleme:

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde bir grup FETÖ üyesinin yurt dışına kaçacağı tespit edildi.

8 Kişi Yurt Dışına Kaçamadan Yakalandı!

FETÖ'cülerin yurt dışına kaçacağı tespit edildikten sonra operasyonun düğmesine basıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, eski üsteğmen Ö.Ö, eski yüzbaşı İ.S, eski astsubay üstçavuş Y.D, eski kıdemli başçavuş O.Ç, eski üsteğmen H.B.A, esnaf M.O, eski askeri öğrenci N.T. ile ihraç edilmiş öğretmen B.İ. Didim açıklarındaki teknede yakalandı.

Yakalananların üzerinden kendilerine ait fotoğrafların bulunduğu farklı ülkelere ait sahte kimlikler çıktı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı, esnaf M.O. ile eski askeri öğrenci N.T, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ​​​​​​​

FETÖ Propagandasına Karşı Çıkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’a Şok İhraçFETÖ Propagandasına Karşı Çıkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’a Şok İhraçGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# aydın # fetö # Didim
Çok Okunanlar
Kenan Işık iyileşti mi?
Kenan Işık iyileşti mi?
Dikkat Okulların Açılması İle Salgın Hastalıklar Başladı!
Dikkat Okulların Açılması İle Salgın Hastalıklar Başladı!
Yağışlar barajları doldurdu mu? İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı!
Yağışlar barajları doldurdu mu? İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı!
İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli
İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli
İstanbul'da yine sular kesilecek! Hangi ilçelerde kesinti bekleniyor?
İstanbul'da yine sular kesilecek! Hangi ilçelerde kesinti bekleniyor?
Öne Çıkanlar Ankara’da bombalı saldırı girişimi nasıl engellendi? [Teröristlerin planları bozguna uğradı] Ankara’da bombalı saldırı girişimi nasıl engellendi? [Teröristlerin planları bozguna uğradı] Şiddetli Yağmurlar Onlara Yaradı! Şiddetli Yağmurlar Onlara Yaradı!