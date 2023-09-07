Adana'da trafik kazası! 1 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da trafik kazası! 1 ölü
Son Güncelleme:

Saat 01.30 sıralarında Kozan-Adana yolu Mansurlu Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Serdar Çelik (22) yönetimindeki 01 B 6118 plakalı otomobile aynı yönde seyir halinde olan 01 AAC 986 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Adana'da trafik kazası! 1 ölü - Resim : 1

Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği kazada her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Adana'da trafik kazası! 1 ölü - Resim : 2

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Çelik'in cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adana'da trafik kazası! 1 ölü - Resim : 3


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Adana # trafik kazası # adana
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
Azerbaycan'ın birbirinden lezzetli 10 etli yemeği
Azerbaycan'ın birbirinden lezzetli 10 etli yemeği
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
Öne Çıkanlar Ulusal Kanal | Canlı Yayın - HD | Canlı Haber İzle Ulusal Kanal | Canlı Yayın - HD | Canlı Haber İzle Beşiktaş'tan Arsenal'e Pepe için rest Beşiktaş'tan Arsenal'e Pepe için rest