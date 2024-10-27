Adana'da 5 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama geldi! Naci Görür duyurdu

Prof. Dr. Naci Görür Adana'da gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin ardında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda gerçekleşen deprem hakkında Görür neler söyledi? Yapılan açıklama aşağıda yer alıyor.

Prof. Dr. Naci Görür'ün Adana'da gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyledir;

Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. DEPREM DİRENÇLİ ADANA’yı kurun!