Adana'da 5 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama geldi! Naci Görür duyurdu

Adana'da 5 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama Prof. Dr. Naci Görür tarafından geldi. Görür, Adana'da gerçekleşen deprem hakkında bakın neler söyledi...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Adana'da 5 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama geldi! Naci Görür duyurdu
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Prof. Dr. Naci Görür Adana'da gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin ardında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda gerçekleşen deprem hakkında Görür neler söyledi? Yapılan açıklama aşağıda yer alıyor.

 

NACİ GÖRÜR DUYURDU

Adana'da 5 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama geldi! Naci Görür duyurdu - Resim : 1

Prof. Dr. Naci Görür'ün Adana'da gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyledir;

Minnetli-Kozan/Adana’da 5,0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubatta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, depremler olabilir demiştik. DEPREM DİRENÇLİ ADANA’yı kurun!
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