Adana'da araç dere yatağına uçtu!

Adana'nın Kozan ilçesinde dere yatağına devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.

Adana'da araç dere yatağına uçtu!
Adana'da dere yatağına devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
Editör: Süleyman Daban

Kozan Feke kara yolu Tersakan mevkisinde Özdilek Durmaz (53) yönetimindeki 01 AIG 920 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü Durmaz, araçta bulunan Mehmet (77) ve İbrahim Durmaz (64) ile Seçkin Altıoğlu (61) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan araçtakilerin Adana'dan Tufanbeyli ilçesine taziye için gittikleri, kazanın dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # adana # dere yatağı # trafik kazası
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