Adana'da asayiş uygulaması! 52 zanlı tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde asayiş uygulamaları düzenlendi. 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamada gözaltına alınan 52 şüpheli tutuklandı.

Adana'da asayiş uygulaması! 52 zanlı tutuklandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

Geniş kapsamlı uygulamalarda 41 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, otomatik tabanca, uzun namlulu tüfek, 8 kurusıkı tabanca, silahlara ait 67 şarjör ile 1413 fişek, silah parçaları, 66,15 gram uyuşturucu, 168 uyuşturucu hap, 1125 paket kaçak sigara ile 20 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Denetimlerde 87 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 1 milyon 442 bin 112 lira ceza kesen ekipler, çalıntı olduğu tespit edilen 8 motosiklet ele geçirdi.

Ekipler, ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 252 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan denetimlerde dilencilik yapan 34 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep'teki feci kazada hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildiGaziantep'teki feci kazada hayatını kaybeden 9 kişi toprağa verildiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# adana # asayiş uygulaması # seyhan
Çok Okunanlar
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
İsrail ordusu Refah'a girdi!
İsrail ordusu Refah'a girdi!
20 bin öğretmen ataması yapılacak!
20 bin öğretmen ataması yapılacak!
İZBAN yoldan çıktı: Yolcular tahliye ediliyor
İZBAN yoldan çıktı: Yolcular tahliye ediliyor
Öne Çıkanlar Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenleri sevindirecek haber! Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenleri sevindirecek haber! Okuldan atılan öğrenci müdürünü silahla vurdu Okuldan atılan öğrenci müdürünü silahla vurdu