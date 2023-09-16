Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Editör: Süleyman Daban
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # adana # orman yangını
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