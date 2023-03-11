Adana'da deprem (11 Mart Adana depremi)

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da deprem (11 Mart Adana depremi)
Son Güncelleme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Yüreğir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

# adana # deprem # AFAD # kandilli rasathanesi # kandilli
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı İstanbul'da ulaşıma lodos engeli Deniz otobüsü seferleri iptal edildi Pegasus'tan yolcularına seçimler için ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
2 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
3 CANLI MAÇ İZLE | Bayburt Özel İdarespor - Şanlıurfaspor canlı izle
4 Altın fiyatları bugün ne kadar? (11 MART 2023)
5 İGDAŞ İstanbulluları uyardı!